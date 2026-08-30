В Индии подросток пять лет сидел в пруду из-за жжения кожи

Юный житель индийского округа Муршидабад в течение пяти лет проводил большую часть дня в прудах и реках. Купаться его заставляло сильное жжение по всему телу. Об этом сообщила газета Daily Mirror .

Мальчик рассказал, что боль начиналась каждый раз, когда он выходил из воды. Погружение помогало ненадолго облегчить состояние, поэтому он подолгу сидел в водоемах неподалеку от своей деревни.

Вместе с родителями 16-летний подросток обращался к врачам, однако семья не смогла продолжить лечение из-за серьезных финансовых трудностей. Теперь мальчика госпитализировали, медики начали обследование и планируют в ближайшее время поставить точный диагноз.

Они предположили, что причиной симптомов могла стать эритромелалгия. Это редкое заболевание обычно сопровождается жгучей болью, покраснением кожи и ощущением жара.

В 2025 году в США скончался 12-летний ребенок, заразившегося амебой вида Неглерия Фоулер после купания в озере Мюррей в Южной Каролине.