В Индии подросток пять лет сидел в пруду из-за жжения кожи
Юный житель индийского округа Муршидабад в течение пяти лет проводил большую часть дня в прудах и реках. Купаться его заставляло сильное жжение по всему телу. Об этом сообщила газета Daily Mirror.
Мальчик рассказал, что боль начиналась каждый раз, когда он выходил из воды. Погружение помогало ненадолго облегчить состояние, поэтому он подолгу сидел в водоемах неподалеку от своей деревни.
Вместе с родителями 16-летний подросток обращался к врачам, однако семья не смогла продолжить лечение из-за серьезных финансовых трудностей. Теперь мальчика госпитализировали, медики начали обследование и планируют в ближайшее время поставить точный диагноз.
Они предположили, что причиной симптомов могла стать эритромелалгия. Это редкое заболевание обычно сопровождается жгучей болью, покраснением кожи и ощущением жара.
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