Школьник в США умер от пожирающей мозг амебы после купания в озере
В США умер 12-летний Джейсен Карр, заразившийся амебой, поражающей клетки головного мозга. Об этом сообщило издание Mirror.
Мальчик заболел после купания в озере Мюррей в Южной Каролине. В публикации отмечается, что на водоеме не было предупреждений об опасности, а ежегодно здесь отдыхают десятки тысяч человек.
Карр заразился амебой вида Неглерия Фоулер, которая вызывает первичный амебный менингоэнцефалит — редкое, но зачастую смертельное заболевание.
Паразит проникает через нос, затем по обонятельному нерву достигает головного мозга, где начинает разрушать его клетки и активно размножается. Чаще всего заражение происходит при купании в грязной воде.