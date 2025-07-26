Школьник в США умер от пожирающей мозг амебы после купания в озере

Мальчик заболел после купания в озере Мюррей в Южной Каролине. В публикации отмечается, что на водоеме не было предупреждений об опасности, а ежегодно здесь отдыхают десятки тысяч человек.

Карр заразился амебой вида Неглерия Фоулер, которая вызывает первичный амебный менингоэнцефалит — редкое, но зачастую смертельное заболевание.

Паразит проникает через нос, затем по обонятельному нерву достигает головного мозга, где начинает разрушать его клетки и активно размножается. Чаще всего заражение происходит при купании в грязной воде.