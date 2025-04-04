В Госдуме предложили ввести систему стоп-знаков на вредных продуктах

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила министру здравоохранения Михаилу Мурашко ввести систему стоп-знаков и цветовых меток на вредных продуктах. Документ есть в распоряжении 360.ru.

Таким образом Авксентьева предлагает решить проблему массового ожирения у россиян. Она ссылается на данные Росстата, по которым в 2023 году 62,5% жителей старше 19 лет страдали лишним весом.

«Уже сегодня зарегистрировано свыше 4,8 миллиона пациентов с сахарным диабетом, при том, что реальное число больных оценивается примерно в девять миллионов с учетом недиагностированных случаев. Значительная доля этих случаев обусловлена неправильным питанием», — подчеркнула она.

По ее мнению, необходимо предупреждать покупателей об избытке сахара, соли или трансжиров в продукте. При этом предупреждающий знак должен занимать не меньше 20% лицевой стороны упаковки.

Депутат сослалась на опыт других стран — например, Индии, Канады и Бразилии — и заявила, что подобные меры снижают потребление вредных продуктов.

Ранее диетолог Андрей Бобровский призвал родителей быть осторожными с хлопьями, которые они часто предлагают детям на завтрак. В них, по словам врача, слишком много сахара, консервантов и красителей.