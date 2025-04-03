Диетолог Бобровский призвал быть осторожными с хлопьями, которые любят дети

Ученые выяснили, что до 90% еды в супермаркетах — это интенсивно переработанная продукция. В таких продуктах часто содержатся красители и другие добавки, порой непищевого происхождения. Диетолог Андрей Бобровский рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» , что чипсы и сухарики могут быть очень вредными из-за сочетания в них жира, соли и сахара.

Их употребление может привести к лишнему весу и другим заболеваниям. Если есть чипсы с майонезом или кетчупом, содержащим много сахара и консервантов, то организм получит большую порцию холестерина.

Также стоит быть осторожными с хлопьями, которые часто предлагают детям на завтрак. Состав таких продуктов включает высокое содержание сахара, консервантов, ароматизаторов и красителей.

Сладкие фруктовые йогурты тоже могут содержать консерванты и красители вместо натуральных фруктов.

По словам Бобровского, пакетированные соки могут быть так же опасны, как газировка. После переработки в соках остается мало витаминов и клетчатки.