В Госдуме подготовили законопроект о социальном питании

В Госдуме подготовили первую редакцию законопроекта о социальном питании. Об этом РИА «Новости» рассказала первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Подготовлен первый вариант законопроекта о социальном питании. <…> Речь идет о питании, которое должно быть, во-первых, правильным с точки зрения наполнения продуктовой корзины, включая не только баланс белков, жиров и углеводов, но и их качественный состав. Во-вторых, питание должно быть полноценным. <…> И, в-третьих, оно должно быть доступным», — заявила Буцкая.

Законопроект еще будут дорабатывать с привлечением экспертного сообщества, добавила парламентарий. Буцкая указала, что тема очень важная и нельзя затягивать процесс, так как сохранение здоровья начинается с правильного питания.

Ранее депутаты Госдумы предложили навсегда запретить использование пальмового масла в детском питании. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров способствуют развитию различных хронических болезней, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний.