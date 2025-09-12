В Госдуме предложили запретить пальмовое масло в детском питании

Депутаты Госдумы предложили навсегда запретить использование пальмового масла в детском питании. С законопроектом, направленным на заключение в правительство РФ, ознакомилось РИА «Новости» .

Инициаторами выступили депутаты от фракции КПРФ — глава думского комитета по защите семьи Нина Останина и глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов​​​.

Они обратили внимание на правовой пробел в действующем законодательстве позволяет использовать пальмовое и пальмоядровое масла, а также их стеариновые фракции в детском питании. Такие продукты используют, в частности, в школах, детских садах, учреждениях соцзащиты, организациях отдыха детей.

И такое питание может негативно влиять на здоровье детей. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров способствуют развитию различных хронических болезней, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что запрет следует распространить на все продукты, поставляемые для питания детей. В частности, на молочную продукцию, хлебобулочные, кулинарные и кондитерские изделия.

Ранее диетолог Александра Разаренова предупреждала, что употребление продуктов с пальмовым маслом в детском возрасте может привести с проблемам с сосудами и сахарному диабету.