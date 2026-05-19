В Госдуме перечислили бесплатные операции по полису ОМС

Дрожжина: россияне могут получить по ОМС не только базовую помощь

По полису ОМС россияне могут бесплатно получить не только базовую медицинскую помощь, но и целый ряд сложных операций, в том числе высокотехнологичных. Об этом рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в беседе с РИА «Новости» .

По ее словам, бесплатно проводят эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов, операции на позвоночнике, лечение катаракты с заменой хрусталика, а также удаление желчного пузыря и грыж. Кроме того, в систему ОМС входят некоторые операции в урологии и гинекологии, включая лечение бесплодия и удаление миом.

Дрожжина также уточнила, что по полису доступны отдельные сердечно-сосудистые вмешательства. Речь идет о стентировании, шунтировании, установке кардиостимуляторов и лечении варикоза лазером.

Отдельно парламентарий отметила расширение высокотехнологичной медицинской помощи. В 2026 году Минздрав включил в программу ОМС еще 15 новых видов сложных операций, среди которых современные методы лечения онкологических заболеваний, фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря и пищевода, новые офтальмологические операции и радиочастотная абляция сердца.

Для получения такой помощи пациенту необходимо иметь полис ОМС, медицинские показания и направление от лечащего врача после обследования. При этом врач предупредила, что на некоторые операции возможны очереди.

«Конечно, расширение перечня бесплатных операций — это серьезная нагрузка на систему здравоохранения, потому что речь идет не только о финансировании, но и о кадрах, оборудовании, подготовке специалистов. Но это точно важный шаг к тому, чтобы современная медицина была доступна людям вне зависимости от их финансовых возможностей», — заключила она.

Ранее пенсионерам напомнили и о порядке оформления льготного санаторного лечения. Для организации летней поездки необходимо заранее подготовить пакет документов, при этом его состав зависит от того, каким способом оформляется путевка.