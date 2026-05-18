Депутат Говырин перечислил документы, которые понадобятся пенсионеру для поездки в санаторий летом

Для организации летней поездки в санаторий пенсионеру необходимо собрать определенный набор документов. Их перечень зависит от способа оформления путевки, объяснил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT .

Федеральные льготники, включая инвалидов, ветеранов боевых действий и участников ВОВ, должны подать заявление в Социальный фонд России (СФР), МФЦ или через портал «Госуслуги». К заявлению необходимо приложить паспорт, СНИЛС, полис ОМС, удостоверение льготника и справку по форме 070/у, которую выдает лечащий врач или врачебная комиссия.

Справка 070/у действует 12 месяцев и содержит диагноз, рекомендованный профиль санатория и подходящий сезон.

«Условие получения путевки заключается в том, чтобы сохранить за собой ту часть набора социальных услуг по ст. 6.2 ФЗ №178, которая относится именно к санаторно-курортному лечению», — пояснил депутат.

После получения путевки оформляется санаторно-курортная карта по форме 072/у. Ее делают не ранее чем за два месяца до заезда, и она действует 60 дней.

Самостоятельно выбрать санаторий нельзя, направление определяет СФР. Купленные за свой счет путевки государство не возмещает. Неработающие пенсионеры в Москве и предпенсионеры (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) подают тот же комплект документов плюс пенсионное удостоверение или справку СФР о статусе и иногда справку о доходах. В других регионах необходимо учитывать местное законодательство.