В Домодедовской больнице подтвердили случай оспы обезьян

Случай заболевания оспой обезьян у пациента, которого госпитализировали в Подмосковье с симптомами болезни, подтвердился. Об этом сообщили в телеграм-канале Домодедовской больницы.

Ранее диагноз считался предварительным, теперь он официально подтвержден лабораторно.

«Состояние пациента удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение», — уточнили представители больницы.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, чтобы выявить контакты и источник заражения.

Ранее больница сообщила о госпитализации одного пациента с подозрением на оспу обезьян. Роспотребнадзор немедленно начал необходимые изоляционные и диагностические мероприятия. Сейчас ситуация остается на контроле у санитарных властей.

Последняя крупная вспышка оспы обезьян произошла в Центральной Африке в 2024 году. Смертность от вируса достигала в этом регионе 99,5%.