Роспотребнадзор проверит подозрения на оспу обезьян в Подмосковье

Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области начали эпидемиологическое расследование после регистрации случая подозрения на оспу обезьян. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с получением информации о подозрении на оспу обезьян специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области начали санитарно‑эпидемиологическое расследование, организовали комплекс противоэпидемических мероприятий», — отметили в Роспотребнадзоре.

Днем ранее в Домодедовскую больницу поступил пациент с подозрением на оспу обезьян. Медики проводят обследования для исключения или подтверждения заболевания. Первоначальная информация о якобы двух заболевших не подтвердилась.

Больной находится в удовлетворительном состоянии. В медучреждении организовали обязательные в таких случаях карантинные и изоляционные мероприятия.