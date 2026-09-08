Диетолог Соломатина отметила, что сладкие напитки могут привести к снижению тестостерона у мужчин

Диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала о негативном влиянии набора веса на выработку тестостерона у мужчин.

По словам специалиста, употребление сладких напитков может привести к накоплению жира и абдоминальному ожирению. Это, в свою очередь, вызывает внутренние нарушения в работе органов и влияет на гормональный баланс.

«Если человек пьет сладкие напитки, он попадает в замкнутый круг накопления жира. Когда начинается абдоминальное ожирение, идет внутреннее накопление жира. Сдавливаются внутри органы, они не могут нормально работать», — объяснила Соломатина.

Далее происходит нарушение работы печени, что ведет к проблемам с метаболизмом и может стать причиной атеросклероза и нарушения кровотока.