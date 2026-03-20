Угрожает превратиться в эпидемию. Голикова рассказала о динамике распространения диабета

Голикова: показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают беспокойство

Показатели по сахарному диабету в России за 2025 год вызывают тревогу. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора, сообщило РИА «Новости» .

«Болезнь угрожает превратиться в эпидемию», — подчеркнула она.

Одной из ключевых причин Голикова назвала пищевые привычки населения.

Вице-премьер на заседании также сообщила о развитии системы диагностики. На сегодняшний день научные учреждения Роспотребнадзора разработали 124 диагностических теста. Кроме того, планируют создать еще не менее 50 быстрых тест-систем.

Голикова подчеркнула, что такие разработки важно не только создавать, но и активно внедрять в практическое здравоохранение, чтобы повысить эффективность выявления заболеваний и своевременного лечения.