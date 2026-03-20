Роспотребнадзор создаст 50 новых тест-систем для выявления инфекций

Сотрудники Роспотребнадзора планируют разработать не менее 50 быстрых тест-систем для диагностики. Об этом на расширенном заседании коллегии ведомства заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, сообщило РИА «Новости» .

По ее словам, число созданных Роспотребнадзором новых тестов для выявления инфекций достигло 124 единиц. Голикова добавила, что разработки следует активнее внедрять в практическое здравоохранение.

Ранее инфекционист Татьяна Александрова рассказала, как ученые готовятся к появлению новых инфекций. По ее словам, специалисты продолжают активно работать над вакцинами и новыми методами лечения.

В 2018 году для обозначения гипотетического патогена, который может стать причиной новой глобальной пандемии, ВОЗ ввела термин «болезнь Х». Он подчеркивает необходимость подготовки к неизвестным угрозам.

Чтобы повысить уровень защиты, эксперты в области здравоохранения разрабатывают новые методы диагностики и лечения.