Роспотребнадзор создаст 50 новых тест-систем для выявления инфекций
Сотрудники Роспотребнадзора планируют разработать не менее 50 быстрых тест-систем для диагностики. Об этом на расширенном заседании коллегии ведомства заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, сообщило РИА «Новости».
По ее словам, число созданных Роспотребнадзором новых тестов для выявления инфекций достигло 124 единиц. Голикова добавила, что разработки следует активнее внедрять в практическое здравоохранение.
Ранее инфекционист Татьяна Александрова рассказала, как ученые готовятся к появлению новых инфекций. По ее словам, специалисты продолжают активно работать над вакцинами и новыми методами лечения.
В 2018 году для обозначения гипотетического патогена, который может стать причиной новой глобальной пандемии, ВОЗ ввела термин «болезнь Х». Он подчеркивает необходимость подготовки к неизвестным угрозам.
Чтобы повысить уровень защиты, эксперты в области здравоохранения разрабатывают новые методы диагностики и лечения.