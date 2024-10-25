Ученый рассказал, можно ли заразиться ВИЧ через маникюр

Жительница Пскова заявила врачам, что заразилась ВИЧ на маникюре. Руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский подтвердил News.ru , что это возможно, но только теоретически.

«Такой путь теоретически возможен, но доказать это не представляется возможным. Значительно большая вероятность заразиться таким путем вирусами гепатитов В или С», — сказал он.

Покровский назвал дезинфекцию маникюрных инструментов обязательной. Он добавил, что при приеме современных препаратов люди с ВИЧ способны родить здоровых детей и дожить до старости.

Подхватившая ВИЧ жительница Пскова узнала о болезни случайно, когда сдала анализы для госпитализации по другому поводу. Расследование эпидслужбы не нашло другого способа заражения, кроме маникюра. Член совета фонда «СПИД. Центр» Сергей Абдурахманов назвал эту версию фантастической, потому что для передачи вируса нужна свежая кровь.