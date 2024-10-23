Россиянка заразилась ВИЧ-инфекцией на маникюре

Псковичка случайно узнала, что ее заразили ВИЧ во время сеанса маникюра

Жительница Пскова заразилась ВИЧ-инфекцией во время проведения процедуры маникюра. Об этом сообщили на сайте Инфекционной клинической больницы города.

«Как призналась пострадавшая, она никогда не интересовалась способами обработки инструментов и не проходила тестирование», — уточнила пресс-служба медучреждения.

Пациентка узнала о болезни случайно, когда попала в стационар больницы с другим заболеванием. При обследовании выяснилось, что она заражена ВИЧ. На тот момент симптомы вируса не проявлялись, поэтому женщина об этом даже не подозревала.

Эпидемиологическая служба провела расследование, выяснив, что пациентка регулярно делала маникюр. Другие возможные причины заражения не выявили.

В сообщении пресс-службы больницы также отметили, что многие женщины не знают или не задумываются о том, что необходимо проверять стерильность инструментов и материалов.

Ранее офтальмолог «Европейского медицинского центра» Наталия Боша рассказала, что лампы для маникюра и пломбирования могут привести к необратимым изменениям в сетчатке, вплоть до слепоты.