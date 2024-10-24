Сегодня 15:46 Заражение ВИЧ на маникюре — правда или миф? Член совета «СПИД. Центра» Абдурахманов: невозможно заразиться ВИЧ на маникюре 0 0 0 Фото: Unsplash Здоровье

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Жительница Псковской области, предположительно, заразилась вирусом иммунодефицита человека во время маникюра. Инфекцию диагностировали случайно — пациентка обратилась в поликлинику по другому поводу. Может ли этот ретровирус передаваться через инструменты для косметических процедур, выяснял 360.ru.

ВИЧ после маникюра Женщина, у которой выявили ВИЧ-инфекцию, ранее не интересовалась, как именно в салоне обрабатывают инструменты для маникюра. Анализы она тоже предпочитала не сдавать. По словам пациентки, она не почувствовала никаких признаков заболевания, поэтому не видела поводов обращаться к врачам. При этом продолжала регулярно ходить маникюр. Другие возможные причины медики исключили после разговора с зараженной. «ВИЧ и гепатит B и C могут обнаружиться у всех независимо от возраста и социального статуса. Эти инфекции не выбирают жертв и могут поразить любого», — предупредили псковские специалисты.

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Как передается ВИЧ-инфекция — комментарий эксперта ВИЧ-инфекция — медленно прогрессирующее заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека. Она поражает клетки иммунной системы, из-за чего организм человека становится не способен бороться с любыми болезнями и даже обычная простуда может стать смертельной. Сегодня пациентам с ВИЧ проводят антивирусную терапию, которая значительно улучшает качество жизни и продевает ее. Принимая специальные препараты, человек достигает нулевой вирусной нагрузки и не сможет заражать других — например, при незащищенном половом акте. Если игнорировать терапию, ВИЧ может перерасти в преСПИД и СПИД — синдром приобретенного иммунного дефицита.

Пути передачи ВИЧ: незащищенный половой акт;

при родах — от матери ребенку;

через нестерильные шприцы.

Фото: Ajun Ally/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Член совета фонда «СПИД. Центр» Сергей Абдурахманов в разговоре с 360.ru пояснил, что передача через шприц происходит, если зараженная кровь свежая и вводится в организм другого человека, а не находится на поверхности кожи. «Вирус может выживать исключительно в крови человека. Она должна быть свежей, поскольку в несвежей или запекшейся крови ВИЧ погибает. Версия с его передачей в салоне красоты фантастическая», — подчеркнул эксперт. Абдурахманов добавил, что на инструментах должна быть свежая кровь другого человека. «Нужно учитывать, что кровь не течет внутрь. То есть кровь обычно, когда мы поранимся, выталкивается из организма. Поэтому при маникюре невозможно заразиться», — уточнил член совета фонда.

Фото: imago stock&people / Global Look Press

Как не заразиться ВИЧ Несмотря на категоричность экспертов, стоит соблюдать меры предосторожности. В 2017 году Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как не подхватить ВИЧ в ногтевой студии. Необходимо обращать внимание на: Стерильность инструментов. После тщательной стерилизации их упаковывают в одноразовые пакеты, которые вскрывают непосредственно перед процедурой — при клиенте;

Стерильность помещения, где проводят процедуру. Влажную уборку следует проводить ежедневно с использованием дезинфицирующих средств и антисептиков;

Ванночки для ног и рук — их дезинфицируют после каждого клиента;

Подушки под ноги — они должны быть клеенчатыми. После каждого клиента их дезинфицируют. Допускается использование одноразовых чехлов;

Сотрудников — они должны иметь медкнижки;

При выполнении маникюра мастер должен использовать одноразовые салфетки. После процедуры их выбрасывают. Если хотя бы один пункт из рекомендаций не соблюден, такой салон стоит обходить стороной.