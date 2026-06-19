Ученые выявили скрытый механизм запуска болезни Альцгеймера

Механизму развития болезни Альцгеймера нашли новое объяснение. Заболевание может прогрессировать в результате воздействия амилоида бета с вытеснением тау-белка из микротрубочек нейронов, сообщил журнал Science Daily .

Профессор Калифорнийского университета Райан Джулиан объяснил, что тау-белок и бета-амилоид конкурируют за места связывания на микротрубочках. Эксперименты с флуоресцентной меткой доказали, что оба белка с одинаковой силой связываются с микротрубочками.

«А-бета-амилоид может препятствовать правильному функционированию тау-белка», — подчеркнул Джулиан.

Ученые сделали вывод, что конкурентное вытеснение служит началом каскада повреждений, когда тау перемещается в нетипичные для него зоны нейрона. Также модель объясняет, почему клинические испытания препаратов для удаления бляшек амилоида снаружи клеток не давали эффекта: главный процесс разворачивается внутри нейронов.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что велосипед помогает снизить риск болезни Альцгеймера.