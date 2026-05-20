Ученые выяснили, где люди стареют медленнее

Темпы старения зависят не только от происхождения человека, но и от региона его проживания. Исследование о том, как место жительства влияет на биологический возраст, опубликовал журнал Cell .

Группа исследователей изучила образцы 322 здоровых людей европейского, восточноазиатского и южноазиатского происхождения, живших на разных континентах. Авторы работы использовали мультиомиксное профилирование — комплексный метод, который объединил данные с разных молекулярных уровней и помог точнее оценить состояние организма.

«Мы выявили молекулярные особенности, связанные с этнической принадлежностью, которые влияют на метаболизм в организме, риск аутоиммунных заболеваний, метаболизм лекарственных препаратов и нейродегенеративные процессы», — отметили ученые.

Они обнаружили также изменения, связанные с происхождением и местом жительства, которые влияли на метаболизм, иммунную функцию, состав микробиома и само биологическое старение.

Исследователи установили, что у людей восточноазиатского происхождения биологический возраст оказался ниже в тех регионах, где они родились. У людей европейского происхождения более низкие показатели ученые зафиксировали в США и Канаде, чем в самой Европе.

«Влияние места проживания на траектории биологического старения носит многофакторный характер и включает в себя экологию микробиома, пищевую адаптацию и воздействие окружающей среды, которые в совокупности формируют молекулярные сети, связанные со старением», — уточнили авторы исследования.

Ранее исследователи из Школы медицины имени Джоан Эдвардс при Университете Маршалла в США нашли доказательства того, что микроскопические частицы, образующиеся в кишечнике, способствуют воспалениям и хроническим болезням, связанным со старением человеческого организма.