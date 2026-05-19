Science Daily: образующиеся в кишечнике частицы могут провоцировать заболевания, связанные со старением

Исследователи Школы медицины имени Джоан Эдвардс при Университете Маршалла (США) нашли доказательства того, что микроскопические частицы, образующиеся в кишечнике, могут способствовать воспалениям и хроническим заболеваниям, связанным со старением. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Science Daily .

Ученые сосредоточились на изучении люминальных экзосом кишечника — микроскопических частиц, участвующих в клеточной коммуникации. Эксперименты показали, что экзосомы, взятые у пожилых животных, содержат молекулярные сигналы, связанные с резистентностью к инсулину, воспалением и повреждением кишечного барьера. При введении этих частиц молодым особям у них развивались аналогичные метаболические и воспалительные изменения.

Наблюдался и обратный эффект: экзосомы от молодых животных, переданные пожилым, уменьшили выраженность некоторых метаболических проблем, характерных для старения. Это подтверждает важную роль среды кишечника в развитии возрастных патологий.