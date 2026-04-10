Ученые связали развитие гипертонии с определенным участком мозга

Ученые обнаружили, что область мозга, которая отвечает за контроль дыхания, может играть ключевую роль в развитии гипертонии. Результаты исследования опубликовал журнал Circulation Research .

В ходе экспериментов на животных исследователи выяснили, что активация определенного участка мозга приводит к сужению кровеносных сосудов и росту артериального давления. Когда ученые подавляли его работу, показатели возвращались к норме. Они предположили, что изменения дыхания могут запускать реакцию нервной системы, которая повышает давление.

Открытие помогло объяснить более частое развитие гипертонии у людей с нарушениями дыхания, в том числе при апноэ сна. При нехватке кислорода эта зона мозга активировалась и могла усиливать патологические процессы.

Ученые также предложили возможный способ лечения через воздействие на специальные рецепторы в области шеи, которые косвенно регулировали активность этого участка. Однако пока результаты получили только в опытах на животных. Теперь исследователям предстоит проверить выводы с участием людей.

Ранее невролог Татьяна Хребтова рассказала, что регулярный плохой сон способен привести к повышению давления и уровня сахара в крови, а также к скрытому воспалению в организме.