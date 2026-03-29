Невролог рассказал, почему вредно спать под телевизор

Сон под включенный телевизор повышает риск инсульта и других проблем с сердечно-сосудистой системой. Об этом рассказала невролог Татьяна Хребтова в беседе с Lenta.ru .

По словам врача, регулярный плохой сон способен привести к повышению давления и уровня сахара в крови, а также к скрытому воспалению в организме. На этом фоне возрастает риск инсульта и других болезней сердца и сосудов.

«Экран телевизора дает мерцающий свет и постоянные изменения яркости. На подобные изменения мозг реагирует сильнее, чем на стабильный тусклый источник освещения. Звук от телевизора вызывает микропробуждения. Человек их не помнит, но они портят непрерывность сна. Мозг не выключается полностью и частично продолжает обрабатывать значимые сигналы», — сказала Хребтова.

Она добавила, что особенно осторожными стоит быть людям с гипертонией, диабетом, ожирением, нарушениями липидного обмена, апноэ сна, мерцательной аритмией, а также курильщикам.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин назвал возможным признаком инсульта постоянную и непреодолимую зевоту, появляющуюся без видимых причин и не проходящую после отдыха. При появлении таких симптомов он настоятельно рекомендовал обратиться к врачу.