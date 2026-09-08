Ученые рассказали, какие продукты могут вызывать бессонницу

Молочные продукты, десерты, мясо и острая пища перед сном повышают риск бессонницы и ночных кошмаров. Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Frontiers in Psychology.

Авторы работы наблюдали за 1 082 студентами со средним возрастом 20 лет. В течение месяца участники заполняли анкеты о качестве сна и вечернем питании.

Исследователи обнаружили связь между непереносимостью лактозы и ночными кошмарами. У людей с лактазной недостаточностью качество сна чаще ухудшалось независимо от выбранного перекуса.

При этом примерно 20% участников сообщили об улучшении сна после употребления фруктов, овощей и травяного чая перед сном. Ученые предположили, что молоко, вопреки распространенному мнению о его расслабляющем эффекте, могло мешать засыпанию.

Ранее невролог Селия Гарсиа Мало предупредила, что поздний прием пищи, длительное пребывание перед экранами и использование смартфона перед сном также могут спровоцировать бессонницу.