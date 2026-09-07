Невролог рассказал, какие ночные привычки мешают заснуть

Поздний ужин, длительное использование экранов и проверка телефона перед сном способны спровоцировать бессонницу. Об этом заявила невролог Селия Гарсиа Мало в разговоре с изданием Hola .

По словам врача, такие привычки провоцируют чрезмерную стимуляцию организма в ночное время. Они нарушают выработку мелатонина — гормона, который помогает человеку заснуть. Из-за этого сон становится прерывистым, а после пробуждения не приносит полноценного восстановления.

«Хороший сон — это не просто вопрос количества часов, но и качества, а качество сна во многом зависит от того, засыпаете ли вы в то время, когда ваш организм к этому готов», — заключила врач.

Ранее диетолог, нутрициолог и психолог Зоя Богданова предупредила о рисках позднего обеда для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Она отметила, что к вечеру обмен веществ замедляется, из-за чего организм хуже расходует полученные калории, а их избыток может преобразовываться в жировые отложения и способствовать набору веса.