Главный нарколог Подмосковья назвал причины быстрого старения курильщиков

В России проходит неделя здорового долголетия. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере напомнили о важности отказа от курения для сохранения здоровья.

Подверженные вредной привычке люди живут меньше по меньшей мере на семь лет.

«Напомним, курение связано с возникновением не менее 25 различных заболеваний. Самые распространенные болезни курильщиков — рак легких, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхит курильщика, инфаркт миокарда, инсульт, а также злокачественные опухоли горла, полости рта и пищевода. Курение значительно ускоряет процессы старения организма и кожи», — пояснил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Признаки увядания у обладателей вредной привычки появляются на 10–20 лет раньше, чем у тех, кто ведет здоровый образ жизни. Дело в том, что в сигаретном дыме содержится множество токсичных веществ и свободных радикалов, повреждающих клетки организма, а также нарушающих синтез белков, которые отвечают за упругость кожи.

Виталий Холдин также призвал не верить в миф о том, что в определенном возрасте поздно бросать курить. По его словам, организм начинает избавляться от токсинов уже в течение нескольких часов после последней выкуренной сигареты.