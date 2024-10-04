Ученые придумали, как спасти от рака легких больше миллиона людей

Ученые университета Сантьяго-де-Компостела и Международного агентства по изучению рака создали модель, которая позволит спасти от онкозаболеваний легких почти 1,2 миллиона человек. За основу они взяли исследование журнала
The Lancet Public Health.
Суть предложения заключается в запрете на продажу табачных изделий тем, кто родился с 2006 по 2010 год. Таким образом, по их мнению, можно было бы предотвратить около 40% смертей от рака легких в этой возрастной группе.
Ранее ученые назвали
пять продуктов, которые канцерогеннее сигарет. Один из них — фастфуд.
Кроме того, в августе стало известно, что специалисты Института биофизики будущего МФТИ
разработали препарат для лечения рака легких. Он пройдет испытания в пробирке до конца года.
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