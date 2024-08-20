Российские ученые разработали препарат от рака легких

Специалисты Института биофизики будущего МФТИ разработали препарат для таргетного лечения рака легких. Лекарство пройдет испытания in vitro (в пробирке) до конца 2024 года, сообщила «Газета.ru» .

Инновационный препарат основан на ингибиторах KRAS. Он поражает непосредственно злокачественные клетки и минимально воздействует на здоровые ткани. Именно такой подход к лечению опухолей называется целевым или таргетным.

«Работа над проектом по созданию инновационного препарата для лечения рака легких началась с исследования, вокруг каких онкомишеней сейчас „ажиотаж“ в мировой фарминдустрии. Это оказались ингибиторы KRAS», — объяснил заведующий лабораторией доклинических исследований Института биофизики будущего МФТИ Антон Алашеев.

После исследований in vitro специалисты проведут доклинические и клинические испытания препарата.

Ежегодно в России от рака легких умирают почти 50 тысяч человек. Около 90% всех случаев недуга связаны с курением, отметил заведующий отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Константин Светоносов.