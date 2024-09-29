Названы пять продуктов, которые опаснее сигарет

Ученые проанализировали более десятка исследований, в которых участвовали почти 10 миллионов человек, и выяснили, что употребление фастфуда может спровоцировать развитие сахарного диабета и даже рака. Об этом сообщил греческий портал Pronews.gr .

Исследователи отметили, что производство фастфуда, упакованной выпечки, сладких хлопьев и чипсов связано с добавлением в продукты различных ароматизаторов, эмульгаторов и искусственных красителей. В них содержится сахар, соль и вредные жиры, а вот клетчатки и витаминов очень мало.

«В целом была обнаружена прямая связь между воздействием продуктов с высокой степенью переработки и 32 последствиями для здоровья, включая рак», — заявила научный сотрудник Университета Дикина и ведущий автор исследования Мелисса Лейн.

По ее словам, такие продукты намного опаснее курения, так как являются доступными для разных групп населения и часто употребляются. Больше всего ультрапереработнной продукции приобретают в США, Великобритании, Австралии, Швеции и Канаде.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова предупредила, что фастфуд, копчености, жирные соусы и полуфабрикаты способны спровоцировать развитие рака поджелудочной железы.