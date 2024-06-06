Ученые перечислили признаки скорой смерти человека
Daily Express: ученые назвали одышку и депрессию признаками скорой смерти
Ученые из Национального института старения США обнародовали новые признаки приближающейся смерти. Об этом сообщило издание The Daily Express.
Американские исследователи выяснили, что вероятность скорой кончины увеличивает одышка, которая также известна как «воздушный голод». Помимо нее имеются и такие симптомы, как снижение способности к концентрации и вниманию.
Если говорить о психологических индикаторах приближающейся смерти, то здесь идет речь о повышенной тревожности и депрессии. Кроме того, следует обратить внимание на сонливость и чрезмерную усталость.
«Люди, которые скоро умрут, как правило, становятся менее активными, проводят больше времени в состоянии покоя и спят значительно больше обычного», — пояснили ученые.
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