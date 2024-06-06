Ученые перечислили признаки скорой смерти человека

Ученые из Национального института старения США обнародовали новые признаки приближающейся смерти. Об этом сообщило издание The Daily Express .

Американские исследователи выяснили, что вероятность скорой кончины увеличивает одышка, которая также известна как «воздушный голод». Помимо нее имеются и такие симптомы, как снижение способности к концентрации и вниманию.

Если говорить о психологических индикаторах приближающейся смерти, то здесь идет речь о повышенной тревожности и депрессии. Кроме того, следует обратить внимание на сонливость и чрезмерную усталость.

«Люди, которые скоро умрут, как правило, становятся менее активными, проводят больше времени в состоянии покоя и спят значительно больше обычного», — пояснили ученые.

Ранее врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова назвала пять простых правил, которые помогут детям расти здоровыми. По ее словам, нужна физическая активность, правильное питание, профилактические осмотры, своевременное обращение к врачу и родительское внимание, чтобы избежать несчастных случаев.