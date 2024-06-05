Педиатр Ксения Гусарова назвала 5 правил для здоровья ребенка

Врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова
Фото: Врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова/ники детства

Неделя здорового ребенка проходит в России с 3 по 9 июня. Врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова напомнила родителям пять простых правил, которые помогут правильно расти.

Правило первое — физическая активность. Детям и подросткам нужно активно двигаться не менее 60 минут в день, чтобы расти здоровыми. Даже самая простая активность улучшает общее самочувствие ребенка. Чаще гуляйте с детьми на свежем воздухе и максимально сократите время с гаджетами.

Правило второе — правильное питание. Эта привычка должна укорениться в сознании, чтобы ребенок пронес ее через всю свою жизнь. Детский организм должен получать достаточное количество мяса, рыбы, молочных продуктов, свежих овощей и фруктов.

Правило третье — профилактические осмотры. Они позволяют выявить незаметные для родителей процессы и своевременно начать лечение. Обязательна вакцинация в рамках национального календаря. После прививки можно сдать специальный анализ, который покажет, сформирован ли иммунитет.

Правило четвертое — профилактика несчастных случаев. Пока ребенок еще маленький, необходимо исключить его доступ к лекарствам, розеткам, травмоопасным предметам, открытым окнам. На улице малыша нужно держать в поле зрения.

Правило пятое — своевременное обращение к врачу при появлении проблем со здоровьем. Даже простая простуда может спровоцировать серьезные осложнения. Игнорировать симптомы, равно как и заниматься самолечением, опасно.

Еще больше советов от врачей и другой полезной информации можно найти на портале « Детство».

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