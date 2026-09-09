Невролог Бакова посоветовала регулярную ходьбу, сон и контроль давления для профилактики деменции

Врач-невролог Анастасия Бакова призвала не списывать на возраст усиливающиеся нарушения памяти, мышления и поведения. При устойчивых изменениях необходимо обратиться к врачу, сообщает «Челны Live» .

Бакова пояснила, что обычная возрастная забывчивость не лишает человека способности справляться с привычными делами. Тревогу должны вызывать регулярные повторные вопросы, забывание недавних событий, трудности с подбором слов, планированием и ориентацией во времени и пространстве.

Внимания требуют раздражительность, замкнутость, подозрительность и потеря интереса к занятиям. Врач подчеркнула, что такие симптомы не позволяют самостоятельно поставить диагноз: проблемы с памятью и концентрацией могут иметь разные причины.

Для профилактики недостаточно разгадывать кроссворды или учить стихи. Невролог рекомендовала сочетать умственную и социальную активность с полноценным сном, посильной физической нагрузкой и контролем давления, сахара и холестерина. Важно также вовремя выявлять и корректировать снижение слуха.