Ученые научились предсказывать деменцию за годы до первых симптомов

NMH: ученые нашли способ выявлять деменцию за годы до первых симптомов

Ученые научились предсказывать развитие деменции с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и искусственного интеллекта. Свое исследование они опубликовали в научном журнале Nature Mental Health (NMH).

Специалисты из Университетского колледжа Лондона изучали сеть пассивного режима работы мозга (СПРРМ). С помощью МРТ они просканировали более тысячи добровольцев и проанализировали изменения в СПРРМ.

У 81 участника исследования в будущем развилась деменция. С помощью искусственного интеллекта ученые выявили закономерности между результатами исследования и вероятностью возникновения болезни.

Этот метод позволил предсказывать развитие деменции за 3,7 года до первых симптомов с точностью 80%.

Теперь ученые хотят продолжить исследования на более крупной группе добровольцев. Если эффективность методики подтвердится, ее можно будет использовать для раннего обнаружения деменции.

Ранее ученые назвали еще один ранний маркер деменции. Согласно исследованию, замедленная реакция на визуальные стимулы — тревожный симптом, который может возникнуть за 12 лет до активного развития болезни.