Ученые нашли способ предсказывать деменцию за 12 лет до ее возникновения | 360°

Здоровье 18 мая 2024, 05:27 Ученые нашли способ предсказывать деменцию за 12 лет до ее возникновения ScienceAlert: ухудшение зрительной чувствительности — признак деменции Freepik

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Снижение зрительной чувствительности может говорить о скором развитии деменции. Об этом сказано в исследовании, опубликованном в издании ScienceAlert.

Согласно исследованию, замедленная реакция на визуальные стимулы — симптом ранней стадии деменции. Появиться он может за 12 лет до активного проявления болезни.

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Ученые в течение нескольких лет наблюдали за группой из более чем 8000 человек. К данному моменту деменция развилась у 537 испытуемых.

В начале исследования все участники выполнили тест на зрительную чувствительность — наблюдали за движущимся треугольником. Те, кто медленно реагировал на зрительный стимул, в будущем страдали от деменции.

Ученые объяснили эту взаимосвязь действием токсичных амилоидных бляшек, которые влияют на части мозга, ответственные за зрение.

Ранее заслуженный врач России Александр Мясников рассказал, что сидячая работа вредна для здоровья, сокращает срок жизни и повышает шанс деменции.