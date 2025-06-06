Ученые нашли очередной побочный эффект «Оземпика»

Препараты для лечения ожирения и диабета на основе семаглутида повышают риск развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии, которая чревата потерей зрения. Об этом сообщила пресс-служба Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Комитет ЕМА по безопасности сопоставил данные доклинических исследований, клинических испытаний, пострегистрационного наблюдения и медицинской литературы о влиянии «Оземпика», «Вегови» и «Ребелсаса» на организм.

Специалисты выяснили, что в одном случае из 10 тысяч может развиться неартериитная передняя ишемическая оптическая нейропатия, которая проявляется в виде внезапной потери зрения или его стремительного снижения. При диабете второго типа риск развития этого побочного эффекта выше, чем в других случаях.

«Поэтому EMA рекомендовало обновить информацию о продукте для лекарств семаглутида, включив NAION в качестве побочного эффекта с частотой „очень редко“», — сообщило агентство.

Ранее британские ученые заявили, что семаглутид способен увеличить половой член. Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова заявила, что подтверждающих это исследований нет.