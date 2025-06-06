Британские ученые сообщили, что средний размер полового члена в стране увеличился в период с 2022 по 2024 год. Они предположили, что этому может способствовать препарат для диабетиков «Оземпик», который многие знаменитости принимают с целью похудения. Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой объяснила, может ли препарат влиять на эректильную функцию человека.

«Я зашла на PubMed (бесплатная поисковая система по биомедицинским исследованиям, созданная НЦБИ США — прим. ред.), чтобы проверить само исследование, глубину, ошибки, исключения, но не нашла такой информации», — заявила она.

По словам Диановой, на PubMed нет таких нюансов. При этом она нашла свежее исследование от апреля этого года. Ученые взяли четыре компонента, среди которых был семаглутид, и сравнили их влияние на либидо.

«Но пока такой выраженной связи о влиянии этих препаратов на функцию оргазмическую и эректильную, как там было сказано, не обнаружили. Слаба такая связь», — резюмировала собеседница 360.ru.

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