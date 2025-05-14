Президент США Дональд Трамп заявил, что препарат «Оземпик», который многие используют для снижения веса, неэффективен. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News .

«У меня есть друг — очень умный, богатый, но с серьезным лишним весом. Он купил в Лондоне, кажется, „Оземпик“. Я называю его „укол для жирдяев“. Честно говоря, не похоже, что он работает, но ему хоть легче на душе», — пошутил Трамп.

Он добавил, что его друг точно узнает себя в этом описании и, возможно, испугается разоблачения. Однако Трамп пообещал не называть его имени.

Также он отметил, что в Лондоне препарат стоил в 15 раз дешевле, чем в США.

Ранее певица Анна Семенович призналась, что планирует избавиться от лишних килограммов, чтобы уверенно чувствовать себя на пляжах Мальдив. Для этого, по ее словам, она использует препарат — аналог «Оземпика».