Ученые нашли новый риск дефицита витамина D для женщин

Дефицит витамина D у женщин связали с более тяжелым восстановлением после операции по поводу рака молочной железы. Об этом рассказало издание Regional Anesthesia со ссылкой на исследование международной группы ученых.

Исследователи провели работу в университетской больнице Файюма в Египте с сентября 2024 года по апрель 2025-го. В исследование вошли 184 женщины, которым предстояла радикальная мастэктомия. У половины участниц выявили дефицит витамина D ниже 30 наномоль на литр.

Ученые выяснили, что в первые сутки после операции такие пациентки примерно в три раза чаще испытывали умеренную или выраженную боль. При этом сильную боль выше семи баллов по десятибалльной шкале не зафиксировали ни в одной из групп.

Женщины с низким уровнем витамина D также чаще нуждались в опиоидных препаратах. Во время операции им требовалось в среднем на восемь микрограммов больше фентанила, а после вмешательства разница по трамадолу достигла примерно 112 миллиграммов. Кроме того, у таких пациенток чаще появлялась послеоперационная тошнота.

Авторы работы уточнили, что исследование носило наблюдательный характер и не доказало прямую причинно-следственную связь. Несмотря на это, ученые допустили, что коррекция дефицита витамина D до операции могла бы снизить боль и потребность в препаратах.

Ранее российские врачи напомнили, что длительный дефицит витамина D повышает риск остеопороза и переломов у взрослых.