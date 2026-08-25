Диетолог Устинова призвала не компенсировать недосып кофе

Диетолог Елена Устинова заметила, что кофе временно бодрит, но не заменяет полноценный сон. Она посоветовала учитывать время употребления и индивидуальную чувствительность к кофеину, сообщает RT .

Устинова рассказала, что умеренное употребление кофе может быть частью здорового рациона. При выборе напитка важно учитывать способ приготовления, добавки и индивидуальную чувствительность к кофеину.

Наиболее удачным вариантом врач назвала фильтр-кофе: бумажный фильтр задерживает часть масел, включая кафестол и кахвеол. В кофе из турки и френч-пресса таких масел больше. Эспрессо содержит высокую концентрацию веществ, но из-за малого объема чашки кофеина в нем может быть не больше, чем в порции фильтр-кофе.

Растворимый кофе также допустим, если в нем нет избытка сахара, сливок и других добавок. Сладкие сиропы, жирные сливки и топпинги увеличивают калорийность напитка, поэтому для ежедневного употребления предпочтительнее кофе без сахара или с минимумом добавок.

Устинова рекомендовала ограничивать кофе во второй половине дня. Кофеин не заменяет сон и при вечернем употреблении может ухудшить качество ночного отдыха. Если напиток вызывает изжогу или дискомфорт, его лучше не пить натощак.

Безопасной нормой для большинства здоровых взрослых врач назвала до 400 мг кофеина в сутки. Беременным обычно рекомендуют ограничивать его потребление до 200 мг.