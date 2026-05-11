У одного из американцев, эвакуированных с MV Hondius, нашли хантавирус

У одного из американцев, эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius, нашли симптомы хантавируса. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на данные Министерства здравоохранения США.

Еще у одного пассажира ПЦР-тест выявил вирус Андес — возбудитель хантавирусного кардиопульмонального синдрома. Обоих зараженных изолировали.

Все 17 пассажиров сейчас находятся в больницах штата Небраска, где их обследуют врачи.

Также под санитарный контроль поместили одного гражданина Польши, у которого тоже заподозрили хантавирус. У пассажира нет никаких симптомов, однако ближайшую неделю он пробудет под наблюдением врачей.

Ученые полагают, что нулевым пациентом стал 70-летний орнитолог из Нидерландов, посетивший свалку в городе Ушуайя.