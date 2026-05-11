В Польше одного человека изолировали из-за хантавируса
RMF FM: человека с подозрением на хантавирус поместили под санконтроль в Польше
В Польше один человек находится под санитарным контролем из-за подозрений на хантавирус. Об этом сообщило радио RMF FM со ссылкой на главного санитарного инспектора страны.
«Причина — возможный контакт с пассажиром круизного лайнера, на котором был обнаружен хантавирус», — отметила радиостанция.
У человека под наблюдением нет симптомов. Карантин продлится семь дней.
На борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius произошла вспышка смертельно опасного хантавируса. Судно направлялось из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь случаев заражения, три человека умерли.
Вспышка хантавируса могла начаться после посещения туристом свалки на окраине города Ушуайя в Аргентине. Возможный нулевой пациент — 70-летний орнитолог из Нидерландов Лео Шилперорд.
Роспотребнадзор готов к оперативному выявлению хантавируса в случае его завоза в Россию.