В Польше одного человека изолировали из-за хантавируса

RMF FM: человека с подозрением на хантавирус поместили под санконтроль в Польше

В Польше один человек находится под санитарным контролем из-за подозрений на хантавирус. Об этом сообщило радио RMF FM со ссылкой на главного санитарного инспектора страны.

«Причина — возможный контакт с пассажиром круизного лайнера, на котором был обнаружен хантавирус», — отметила радиостанция.

У человека под наблюдением нет симптомов. Карантин продлится семь дней.

На борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius произошла вспышка смертельно опасного хантавируса. Судно направлялось из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь случаев заражения, три человека умерли.

Вспышка хантавируса могла начаться после посещения туристом свалки на окраине города Ушуайя в Аргентине. Возможный нулевой пациент — 70-летний орнитолог из Нидерландов Лео Шилперорд.

Роспотребнадзор готов к оперативному выявлению хантавируса в случае его завоза в Россию.