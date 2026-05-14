Тульский нутрициолог Савеленок развеяла популярные мифы о еде в «праздник желудка»

В «праздник желудка», отмечаемый 11 мая, «ТСН24» обратилась к педиатру и нутрициологу клиники «Альфскрин» Ирине Савеленок за комментариями по поводу распространенных мифов о еде.

Савеленок подчеркнула, что сахарный диабет не обязательно передается по наследству и не является прямым следствием употребления сладкого. Врач рекомендует отдавать предпочтение медленно усваиваемым углеводам и не злоупотреблять сладостями.

По словам нутрициолога, гастрит чаще всего вызывается бактерией Helicobacter pylori, приемом некоторых препаратов и проблемами с иммунной системой, а не чипсами.

«Если вы или ваш ребенок не питаетесь только чипсами ежедневно, то иногда можно „хрум-хрум-хрум“», — улыбается Ирина Савеленок.

Нутрициолог обращает внимание на высокое содержание сахара и кофеина в энергетических напитках, которые могут привести к сбоям в работе сердечно-сосудистой системы и повышению давления. Она подчеркивает, что к серьезным проблемам с психикой употребление энергетиков вряд ли приведет, но может вызвать расстройство сна и сложности с вниманием.

Капсаицин, содержащийся в острой еде, может быть полезен при некоторых состояниях, усиливая кровоток в желудке и моторику кишечника.

«От острой еды язвы и ожога не будет, а вот диарея и неприятные ощущения при походе в туалет возможны», — предупреждает нутрициолог.