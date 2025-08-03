Стало известно, когда разработанную в России вакцину от рака начнут вводить больным

Гинцбург: пациенты могут начать получать вакцину от рака в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы больные меланомой начнут получать созданную в России вакцину от рака. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об этом РИА «Новости» .

«Согласно существующему плану, согласованному с Минздравом, мы должны начать в экспериментальном режиме вводить вакцину от рака, созданную на основе неоантигенов, группе больных онкологических меланомой в ближайшие месяцы», — сказал он.

Центр Гамалеи лишь выпустит вакцину от рака, ее применением займутся Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина. Гинцбург напомнил, что препарат создан на основе персонально-генетических данных каждого пациента и может использоваться только для его лечения.

Ранее американские ученые о создании противораковой мРНК-вакцины. Она позволит лечить больных без назначения химиотерапии.