Трихолог Гончарова назвала пять признаков начинающегося облысения

Ряд изменений во внешнем виде волос может указывать на начинающуюся алопецию. Они требуют немедленной консультации специалиста. Об этом трихолог Татьяна Гончарова рассказала в интервью «Чемпионату» .

Врач пояснила, что облысение встречается как у мужчин, так и у женщин. Однако представительницам прекрасного пола повезло больше — у них алопеция протекает мягче и редко приводит к полной потере волос. Особенно если вовремя принять меры.

«Уменьшение общего объема прически, появление множества тонких пушковых волос, прекращение роста волос в длину, а также расширение центрального пробора, сквозь который просвечивает кожа — признаки, на которые стоит обратить внимание», — заявила Гончарова.

По словам специалиста, мужчинам также стоит следить за изменением передней линии роста волос. Ее смещение назад и формирование контура в виде буквы «М» свидетельствует о появлении первых залысин.

Трихолог объяснила, что андрогенетическая алопеция имеет генетическую природу. Дигидротестостерон воздействует на волосяные фолликулы и постепенно приводит к их истончению. При этом решающим фактором служит не уровень гормона, а наследственная чувствительность к нему. Поэтому склонность к облысению нередко передается по мужской линии.

Ранее дерматолог Татьяна Егорова заявила, что перенесенная коронавирусная инфекция может быть одной из причин выпадения волос у молодых людей.