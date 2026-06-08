Дерматолог Егорова назвала стресс, анемию и последствия COVID-19 основными причинами потери волос у молодежи

В последние годы в России заметно выросло число обращений в медицинские учреждения по поводу выпадения волос. Особенно это касается возрастной группы от 20 до 30 лет. Косметолог и врач-дерматолог Татьяна Егорова в беседе с ИА НСН назвала основные причины, по которым молодые люди могут терять волосы. Среди них — стресс, дефицит микроэлементов, железодефицитная анемия, а также последствия COVID-19.

В 2025 году количество запросов на пересадку волос увеличилось на 30%. В некоторых случаях люди сталкиваются с проблемой облысения уже в подростковом возрасте.

«Ковид, стресс, дефицит микроэлементов, железодефицитная анемия, мегалобластная анемия, В12-дефицитная анемия — все это может привести к выпадению волос. Очень часто люди не знают, что у них низкий уровень железа в крови», — рассказала специалист.

Врач подчеркнула, что остановить процесс потери волос возможно, если выявить и устранить его причину. В зависимости от диагноза могут быть назначены различные методы лечения, включая коррекцию уровня гормонов, снижение стресса или изменение рациона питания.