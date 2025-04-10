Три разных рака обнаружили у пенсионерки из Бурятии

Онкологи диагностировали у 70-летней женщины сразу три вида рака — меланому, рак желудка и кишечника. Об этом сообщил в своих соцсетях Бурятский онкологический диспансер .

В марте пенсионерка обратилась к врачу с жалобами на пятно, которое выросло и изменило цвет. Ей сделали соскоб, показавший меланому кожи. Женщина прошла полное обследование, в ходе которого у нее обнаружили рак желудка и рак кишечника на третьей стадии.

«Это не метастазы, это два разных рака», — уточнили в медучреждении.

Кроме того, выяснилось, что у женщины долгое время были проблемы со стулом, но она списывала их на возраст. Врачи прооперировали пациентку. Сначала ей удалили меланому на щеке, а потом 30 сантиметров кишечника с опухолью.

Пожилой женщине предстоит пережить химиотерапию, после которой запланирована операция по удалению рака желудка.

Ранее главный врач петербургской клиники «Будь Здоров» Алексей Василевский предупредил, что регулярное употребление алкоголя повышает риск развития онкологического заболевания.