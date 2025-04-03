Врач Василевский: пиво увеличивает риск развития рака

Потребление пива и других алкогольных напитков способно серьезно увеличить риск появления рака кишечника. Об этом сообщил главный врач петербургской клиники Алексей Василевский в интервью «Газете.ru».
Специалист сослался на исследования Всемирной организации здравоохранения, подтверждающие связь между регулярным употреблением алкоголя и риском развития онкологических заболеваний, написал «Петербургский дневник».
«Алкоголь содержит этанол, который превращается в ацетальдегид. Это вещество повреждает ДНК и способствует развитию рака», — объяснил врач. Он также добавил, что алкоголь вызывает воспаление и нарушает всасывание питательных веществ. Все это повышает риск развития онкологии.
Между тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с инициативой о запрете продажи спиртного лицам младше 21 года.
ВСУ объявили вознаграждение за голову российского снайпера
Московский таксист потребовал почти 20 тысяч за поездку из аэропорта
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
Три столичных аэропорта временно закрыли
Отец Маска заявил, что вся их семья восхищается Путиным
Брак по расчету. Станет ли «свадебный кешбэк» в 300 тысяч рублей поводом пойти в ЗАГС?
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте