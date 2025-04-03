Врач Василевский: пиво увеличивает риск развития рака

Потребление пива и других алкогольных напитков способно серьезно увеличить риск появления рака кишечника. Об этом сообщил главный врач петербургской клиники Алексей Василевский в интервью «Газете.ru» .

Специалист сослался на исследования Всемирной организации здравоохранения, подтверждающие связь между регулярным употреблением алкоголя и риском развития онкологических заболеваний, написал «Петербургский дневник».

«Алкоголь содержит этанол, который превращается в ацетальдегид. Это вещество повреждает ДНК и способствует развитию рака», — объяснил врач. Он также добавил, что алкоголь вызывает воспаление и нарушает всасывание питательных веществ. Все это повышает риск развития онкологии.

Между тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с инициативой о запрете продажи спиртного лицам младше 21 года.