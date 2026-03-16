Тяжесть весеннего обострения связали с погодными условиями прошедшей зимы

Весной происходит обострение психических и соматических заболеваний, связанное с перенастройкой организма на новые циркадные ритмы. Чем более холодной и снежной была зима, тем ярче проявятся недуги после ее завершения, сообщил «Газете.ru» психиатр, психотерапевт Александр Семченков.

«Зимний период низкого серотонина и дофамина резко сменяется всплеском всех этих составляющих при первых ярких лучах солнца. Естественно, такой резкий переход и гормональный скачок для многих людей может оказаться достаточно тяжелым испытанием», — объяснил он.

Больше остальных весеннему обострению повержены люди с хроническими заболеваниями. Семченков заявил, что проблемы, как правило, проявляются в момент перехода между временами года. Организм одного человека благополучно перестроится на новые циркадные ритмы за одну-две недели, у другого адаптация может дать сбой. В последнем случае он посоветовал обратиться к специалисту.

Ранее психолог Екатерина Кольцова объяснила, почему некоторые интернет-пользователи подсаживаются на общение с чат-ботами. Чаще этому подвержены социофобы.