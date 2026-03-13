«Организм перестраивается». Психиатр раскрыл причины развития весеннего обострения

Так называемое весеннее обострение не миф, а медицинский феномен, связанный с физиологическими изменениями в организме. Об этом «Газете.ru» рассказал психиатр клиники «Алкоспас» Антон Рудковский.

Он отметил, что в быту это выражение звучит иронично, но в реальности изменения в поведении могут затронуть каждого. Дело в том, что весной у людей перестраиваются биологические системы организма и плохое настроение тут не причем.

Если для здорового человека резкая смена светового дня, гормонального фона и работы нейромедиаторов мозга станет адаптационным периодом, то люди с уязвимой психикой ощутят серьезную нагрузку. Кроме того, дополнительным триггером могут стать длинные праздничные выходные в начале марта с застольями, алкоголем, эмоциональными перегрузками и потом резким возвратом к работе. Это часто приводит к нервным срывам.

«Весной у людей с психическими расстройствами чаще происходят рецидивы. Обостряются депрессии, тревожные расстройства, биполярное аффективное расстройство, а также зависимое поведение», — отметил Рудковский.

Он посоветовал сразу обращаться к специалистам, если появились бессонница, вспышки раздражительности, тревожность. Нужно наладить стабильный режим жизни и избегать алкоголя, чтобы нервная система смогла адаптироваться к смене сезонов.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что люди, испытывающие хронический стресс, недосыпание и дефицит витаминов, более подвержены весенней хандре.