Нейросети надавили на психику. Как сохранить ясность мышления?

Психолог Кольцова: подростки и социофобы впадают в зависимость от чат-ботов

Массовое распространение чат-ботов привело к вспышке психозов у некоторых пользователей, которые поверили в несуществующие идеи, полученные от нейросетей. Как сохранить ясность сознания в эпоху развития ИИ, Telegram-канал 360.ru специально для Telegram-канала «Московская прачечная» спросил разработчика систем искусственного интеллекта Романа Душкина и психолога Екатерину Кольцову.

Специалисты напомнили, что нейросети — это программное средство, которое не обладает собственной волей и отражает идеи, которые ему транслирует сам пользователь.

«Внутреннего понимания диалога у бота нет. Есть операционное — он исполняет команды. Если вы задумали что-то нехорошее, ИИ вас поддержит и направит. Потому что так устроен», — заявил Душкин.

Общение с нейросетью проще, чем с реальными людьми. Искусственный интеллект не спорит и всегда соглашается, чем вызывает привыкание.

«Находиться в атмосфере полного одобрения всегда приятнее, чем отстаивать свою точку зрения. Первыми в эмоциональную зависимость от нейросетей впадают социофобы. Они и без того мало контактируют с внешним миром, а с появлением псевдоразумной альтернативы эта особенность усугубляется», — сказала Кольцова.

Она добавила, что зависимость от чат-ботов возникает у подростков из-за формирования отвечающей за самосознание префронтальной коры. Поэтому они легко принимают на веру идеи искусственного интеллекта.

Также рискуют люди, склонные к бредовым расстройствам. Они видят поддержку своих идей, и потом вернуть их к реальности сложно.

Эксперты подчеркнули, что нейросети сами по себе не влияют на психику, но способны усугубить уже существующие проблемы. Поэтому к искусственному интеллекту следует относиться как к рабочему инструменту, который нужно использовать аккуратно, чтобы не навредить.

В начале февраля чат-бот Grok компании xAI Илона Маска заявил, что президент США Дональд Трамп «заслуживает казни». Фирма объявила, что проведет расследование после такого ответа нейросети.