Тяжелая форма клещевого энцефалита разошлась по России

Характерная для Дальнего Востока и Сибири тяжелая форма клещевого энцефалита распространилась вглубь России и на Западную Европу. Иммунолог Михаил Болков сообщил об этом «Известиям» .

«Раньше вируса клещевого энцефалита не было в горах Алтая, теперь он там есть. В Монголии появился, перемещается в горы. Появился в Карелии, появился в Коми, его обнаруживают в странах Европы и в Англии», — уточнил он.

Болков сообщил, что врачи фиксируют все больше случаев клещевого энцефалита, в том числе в Москве и Московской области. Например, на переносчика инфекции можно наткнуться в Александровском саду. Специалист связал такое стремительное распространение тяжелой формы болезни расширением зоны туризма, вырубкой лесов и потеплением.

Первые в 2024 году укусы клещей в России произошли в марте, а пик активности этих насекомых пришелся на апрель. Доктор медицинских наук и иммунолог Владислав Жемчугов предупредил, что энцефалит может привести к инвалидности.