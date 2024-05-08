Врач Жемчугов: клещевой энцефалит может протекать бессимптомно | 360°

Здоровье 08 мая 2024, 16:02 Врач Жемчугов: клещевой энцефалит может протекать бессимптомно

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Доктор медицинских наук и иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о самом опасном заболевании, которым можно заразиться при укусе клеща. Речь идет об энцефалите, сообщило ОТР.

По словам эксперта, недуг сопровождается поражением центральной нервной системы, а именно — воспалением мозговых оболочек. При тяжелом течении есть риск инвалидности или смерти.

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Врач отметил, что зачастую болезнь проходит бессимптомно. Однако в некоторых случаях энцефалит проявляется через сильную головную боль, потерю сознания, высокую температуру и нарушение зрения.